Ровно через 100 дней в Баку пройдет церемония открытия Исламских Игр, которые пройдут в нашей столице с 12 по 22 мая.

Как сообщает Sportbox.az, в связи с этим сегодня в Бакинском Кристальном зале мероприятие. 300 волонтеров, которые помогут в организации данного мероприятия, проведут флешмоб.

Корпоративный директор IV Исламских Игр Эльчин Эльчин Сафаров подчеркнул значение волонтеров в организации крупных спортивных мероприятий: "На первичном этапе регистрации мы получили свыше 12500 заявок из разных вуз-ов и организаций. Такое количество желающих помочь в организации не может не радовать. Мы очень гордимся нашей молодежью"

Напомним, что IV Исламские Игры пройдут в Баку с 12 по 22 мая и объединит спортсменов со всего исламского мира в 24 видах спорта.

Теймур Максутов