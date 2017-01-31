Завершился чемпионат Азербайджана по боксу.

Как сообщает Sportbox.az, чемпионат выявил несколько новых имен, которые завоевали титул чемпиона страны.

В весовой категории до 49 кг Араз Имамалиев в финале победил участника Олимпийских игр в Рио Руфата Гусейнова, и стал чемпионом. Масуд Юсифзаде стал чемпионов в весе до 52 кг. В 56 кг чемпионом стал бронзовый призер Европейских игр Тайфур Алиев.

Чемпион мира Джавид Чалабиев, подняв весовую категорию, стал чемпионов в весовой категории до 60 кг. Иман Ахмедли стал сильнейшим в весе до 64 кг, Роман Закиров в 69 кг.

Бронзовый призер Олимпиады в Рио Камран Шахсуварлы подтвердил свой статус в весе до 75 кг. В весовой категории до 81 кг Эльдар Гулиев в финале победил более опытного Рауфа Рагимова. Теймур Мамедов, снова перешедший в вес до 91 кг, стал чемпионом. В супертяжелом весе же чемпионом стал Агалар Садыгзаде.

Чемпионы были определены и в 4 весовой категории у женщин. Чемпионами стали Динара Фаталиева (48 кг), Анаханым Агаева (51 кг), Махсати Гамзаева (57 кг), Марьям Джабраилова (64 кг).

Теймур Максутов