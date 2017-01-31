Экс-борец сборной Азербайджана Хетаг Газюмов, ныне являющийся главным тренер сборной Северной Осетии дал интервью корреспонденту WRESTRUS.RU после турнира Ярыгина в Красноярске.

Как сообщает Sportbox.az, призер трех Олимпийских игр отметил, что желания возвращаться на ковер у него нет.

- Алан Хугаев в нашей команде - один из самых опытных, и на ярыгинском турнире мы в него верили, - сказал Хетаг Газюмов. - Он оправдал наши надежды, и я надеюсь, что он прибавит на сборах и сможет претендовать на чемпионате Европы на золотую медаль. В Осетии много тяжеловесов, но классных - можно пересчитать по пальцам. И если наши молодые ребята подтянутся к Алану Хугаеву и зародится здоровая конкуренция, рано или поздно в Осетии появится новый Артур Таймазов.

- Какого быть тренером?

- Так получилось, что не было времени на раскачку, и пришлось дебютировать в качестве главного тренера на столь важных соревнованиях как ярыгинский турнир. Могу сказать, что эмоции тренера - это не эмоции борца, здесь ты одинаково переживаешь за всех, в то время как будучи борцом ты в первую очередь был сконцентрирован на своих поединках.

- Не хочется выйти на ковер?

- Я задавал такой вопрос самому себе, и понял - желания выходить на ковер совсем нет. Но есть большое рвение помочь ребятам стать лучше, и я надеюсь, что представители сборной Северной Осетии будут выступать так, что у меня этого желания и не появится. Да и все-таки я уже отдал все силы карьере борца, да и возраст не позволит мне продолжать выступать.

- Не захотелось даже побороться с олимпийским чемпионом Кайлом Снайдером?

- Мы поприветствовали друг друга, Кайл меня поздравил с новой должностью. Я бы хотел провести с ним одну схваточку, хотя бы на разминочном ковре. Возможно, поставлю его на мост и сфотографируюсь. Дай Бог, чтобы наша молодежь смогла навязать Снайдеру хорошую конкуренцию. Хочется увидеть в нашем весе новых людей, новых чемпионов, но и в то же время пожелаем удачи легендарному Хаджимурату Гацалову, который готовится к чемпионату России.

- А если Объединенный мир борьбы перейдет на двухдневный формат соревнований, не захочется попробовать побороться по новому регламенту?

- Нет, и я поддерживаю мнение тех, кто считает, что удобнее бороться в один день. Но посмотрим, к какому решению придет UWW и что из этого выйдет.