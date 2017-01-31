Федерация бадминтона Азербайджана организовала в Баку учебные курсы «Coach Education Level 1 Expert Course» для тренеров по бадминтону.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на пресс-службу Федерации, на трехдневных курсах, проведенных с целью повышения квалификации тренеров, приняли участие специалисты из Швеции, Англии, Германии, Голландии, Беларуси и Испании. В первый день курсов участники в основном ознакомились с теорией, во второй день были проведены практические мероприятия, а в последний день были проведены экзамены, после чего участникам были вручены сертификаты.

Участники, успешно завершившие курсы, получили сертификат учителя, советника, тренера первой степени, а также эксперта по бадминтону.

«Тренера важны в каждом виде спорта, и развитие знаний и навыков тренеров является важной отраслью для Мировой и Европейской федераций по бадминтону. В ноябре 2012 года Мировая федерация по бадминтону инициировала курсы тренеров первой степени, а в декабре 2013 года были предоставлены ресурсы для курсов тренеров второй степени. В систему образования обеих степеней по бадминтону входят учебные и подготовительные материалы. Каждая степень – это путь к получению соответствующих знаний и навыков, а также к повышению квалификации», - отметил менеджер по мероприятиям Федерации бадминтона Азербайджана.