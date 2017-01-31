ФИДЕ опубликовала обновленный рейтинг шахматистов.

Как сообщает Sportbox.az, лучший результат среди азербайджанских шахматистов по-прежнему у Шахрияра Мамедъярова, который с 2766 балами поднялся на две строчки, и занимает 11 позицию.

Теймур Раджабов, напротив, опустился на одну строчку, хотя и не потерял в рейтинге. С 2710 очками он занимает 35-ое место.

Далее следуют Аркадий Найдич (2702) – 42-е место, Рауф Мамедов (2688) – 53, Эльтадж Сафарли (2680) – 60,

Возглавляет рейтинг Магнус Карлсен (2838), далее идут Фабиано Каруана (2827) и Владимир Крамник (2811).

Теймур Максутов