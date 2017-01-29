USD1.9068
EUR2.0353
RUB0.0316
Brent56.20
WTI53.81
Золото1 183.75
S&P 500 Index20 100.91
Nikkei 22519 438.43
Другие виды

Роджер Федерер победил Рафаэля Надаля и выиграл титул Australian Open - ФОТО - ВИДЕО 29.01.2017 16:25

Швейцарец Роджер Федерер (17) в финале мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии победил испанца Рафаэля Надаля (9) со счётом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.

Поединок продолжался 3 часа 37 минут. 35-летний уроженец Базеля, занимающий 17-е место в рейтинге АТР, исполнил 20 эйсов, допустил 3 двойные ошибки, активно выиграл 73 розыгрыша, сделал 57 невынужденных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 20. Рафаэль 4 раза подал навылет, сделал 3 двойные и 28 невынужденных ошибок, а также 35 «виннерсов» и 4 брейка.

Для Федерера этот титул стал 18-м в карьере на турнирах серии «Большого шлема» в карьере и пятым на Открытом чемпионате Австралии.

Источник: «Чемпионат»

599количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Чингиз Абдуллаев: «Нельзя так долго плевать на свою страну»Криштиану Роналду решил жениться - ФОТОРианна назвала Трампа «аморальной свиньей»Зимняя сказка: Природа Азербайджана, окутанная белым платком - ФОТОРЕПОРТАЖСМИ: Джорджа Майкла до сих пор не похоронилиGoogle отзывает сотрудников из командировок после указа о въезде в СШАВ Баку состоится вечер ансамбля «Сувар» - ФОТОМэр Берлина обратился к Трампу: «Дорогой мистер президент, не стройте эту стену!»Трамп обрушился с критикой на The New York TimesВ Аргентине любители селфи до смерти замучили дельфиненка - ФОТО - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

29 января17:03 Дмитрий Назаров приносит победу своему клубу - ВИДЕО16:38 Жертвами вооруженных столкновений в Йемене за сутки стали более 100 человек16:25 Роджер Федерер победил Рафаэля Надаля и выиграл титул Australian Open - ФОТО - ВИДЕО15:53 Заур Сванадзе: «Отрадно, что команда не опускает руки, а продолжает работать»15:49 «Ла-Ла Ленд» завоевал главную награду гильдии продюсеров США15:46 Меркель осудила принятый Трампом указ о беженцах15:30 «Снежная битва» «Интера» и «Кяпяза» - ФОТО – ВИДЕО15:10 В аэропортах США проходят акции протеста после задержания беженцев - ФОТО14:48 Международный опрос: 85% азербайджанцев готовы воевать за свою страну14:37 Рианна назвала Трампа «аморальной свиньей»14:19 Чингиз Абдуллаев: «Нельзя так долго плевать на свою страну»14:03 Спасатели обнаружили затонувшее в водах Малайзии судно13:43 «Нефтчи» подписал форварда13:22 Главы крупнейших компаний ополчились на Трампа из-за указа о беженцах13:00 Президент Азербайджана принял делегацию во главе с президентом Американского еврейского комитета - ФОТО