Швейцарец Роджер Федерер (17) в финале мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии победил испанца Рафаэля Надаля (9) со счётом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.

Поединок продолжался 3 часа 37 минут. 35-летний уроженец Базеля, занимающий 17-е место в рейтинге АТР, исполнил 20 эйсов, допустил 3 двойные ошибки, активно выиграл 73 розыгрыша, сделал 57 невынужденных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 20. Рафаэль 4 раза подал навылет, сделал 3 двойные и 28 невынужденных ошибок, а также 35 «виннерсов» и 4 брейка.

Для Федерера этот титул стал 18-м в карьере на турнирах серии «Большого шлема» в карьере и пятым на Открытом чемпионате Австралии.

Источник: «Чемпионат»