Американка Серена Уильямс в седьмой раз в карьере стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

Американская теннисистка, посеянная под вторым номером, в финале турнира переиграла свою старшую сестру Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:4. Поединок продолжался 1 час 21 минуту. Серена сделала 10 эйсов против 7 у соперницы и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. Счет личных встреч сестер стал 17-11 в пользу Уильямс-младшей.

Серена Уильямс ранее становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии в 2003, 2005, 2007, 2009-2010 и 2015 годах. Всего для 35-летней теннисистки этот титул стал 72-м в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде, включая 23 победы на турнирах Большого шлема.

Одержав победу в Мельбурне, Уильямс завоевала 23-й титул на турнирах Большого шлема, что позволило ей обойти по этому показателю немку Штеффи Граф (22 победы). Больше побед только у австралийки Маргарет Корт (24).

РИА Новости