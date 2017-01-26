Вчера азербайджанские клубы провели матчи третьего тура женской Лиги чемпионов по волейболу.

Как сообщает Sportbox.az, лидер Суперлиги «Телеком» потерпел третье поражение в группе. На сей раз, команда уступила в гостях итальянской «Модене» (0:3) (20:25, 16:25, 24:26). Отметим, что «Телеком» в нынешнем розыгрыше не смог взять даже одного сета. Лучшем в составе «Телекома» и на паркете в целом стала Елизавета Самедова, набравшая 21 очко.

В свою очередь, «Азеррейл» в гостях обыграл французский «Сент-Рафаэль» со счетом 3:1 (25:16, 25:21, 18:25, 25:20). Лучшей на поле была Татьяна Бокан, принесшая команде 20 очков. Благодаря двум победам, «Азеррейл» занимает второе место в группе.

Теймур Максутов