Берни Экклстоун сообщил о своем увольнении с поста исполнительного директора "Формулы-1".

По словам Экклстоуна, его функции возьмет на себя председатель "Ф-1" Чейз Кэри.

"Моя новая должность? Это американский термин, это своего рода почетный президент. Я не знаю, что это значит", — цитирует экс-руководителя "Формулы-1" Auto motor und sport.

В сентябре корпорация Liberty Media, принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну, за 746 миллионов долларов приобрела 18,7% акций "Формулы-1". Тогда же компания получила право на выкуп 100% акций.

Позднее акционеры Liberty Media одобрили выкуп оставшейся доли в "Формуле-1" до конца первого квартала 2017 года. В тот же день всемирный совет по автоспорту одобрил продажу Liberty Media коммерческих прав на "Формулу-1".

РИА Новости