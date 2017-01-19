Борец сборной Азербайджана Джабраил Гасанов (74 кг) одержал пятую победу в рамках Pro Wrestling League в Индии.

Как сообщает Sportbox.az, в полуфинале клуб Джабраила «Мумбай Махарати» проиграл команде Тогрула Аскерова «Пенджаб Роялс» (4:5). Джабраил Гасанов в первой схватке встречи одержал уверенную победу над Джитендра (18:2).

Тогрул Аскеров на ковер не вышел. В его весовой категории на схватку вышел опытный российский борец Ильяс Бекбулатов. Возможно, Тогрула приберегли для финала, который состоится сегодня.

Теймур Максутов