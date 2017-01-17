Лидер сборной Азербайджана по женской борьбе Мария Стадник (48 кг) завершила выступление в Pro Wrestling League в Индии.

Как сообщает Sportbox.az, клуб Марии «Дели Султанс», одержав лишь одну победу в пяти встречах, занял пятое место и не пробился в полуфинал.

В отличие от клуба, Мария Стадник завершила выступление в Индии с четырьмя победами в четырех схватках. Причем в трех из них были одержаны чистые победы. Маша не испытала серьезных проблем в схватках с оппонентами.

Представляет видео всех схваток Марии Стадник в рамках Pro Wrestling League.

6 января «Дели Султанс» проиграли «Джайпур Нинджас» (3:4), Мария Стадник вчистую победила Риту Погат (16:0).

11 января «Дели Султанс» проигрывает «Харьяна Хаммерс» (2:5). Одну и двух побед приносит Мария Стадник. За 90 секунд повержена Инду Чаудари (16:0).

13 января «Дели Султанс» снова проигрывает, на этот раз «Мумбай Махарати» (3:4), но Маша снова на высоте. Чистая победа над Каролиной Кастильо (5:0).

И, наконец, 15 января «Дели Султанс» одерживает первую победу над «Дангал» (4:3). Стадник побеждает хорошо знакомую ей болгарку Элицу Янкову (11:1).

Теймур Максутов