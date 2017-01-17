Экс-полузащитник «Нефтчи» и «Бакы» Валим Борец дал большое интервью Moldfootball.com.

Как сообщает Sportbox.az, футболист рассказал об этапе карьеры в Азербайджане.

- Плодотворная у вас получилась карьера игрока. Помните, сколько выиграли трофеев?

- Не особо. "Кубок Содружества" два раза: один раз с "Шерифом", один раз с азербайджанским "Нефтчи"…

- Еще шесть раз чемпионат с "Зимбру", три раза - с "Шерифом", стали чемпионом Азербайджана с "Бакы", Кубки и в Молдове, и в Азербайджане по нескольку раз, Суперкубок Молдовы…

- Ну да, лежат медали дома в коробке, не знаю, что с ней делать (смеется). Я не считаю трофеи. Привык смотреть вперед. Бывает ностальгия, конечно, вспоминаю какой-то гол… Но не тот, который забил голландцам, этот я реже всего вспоминаю. Может быть, из-за всей этой шумихи вокруг него. У меня были и другие хорошие голы. Вот я помню играл за "Нефтчи" в Лиге Чемпионов с "Андерлехтом", и мы дома 2:0 выиграли, а я с пенальти тогда забил второй гол. Вот этот гол я часто вспоминаю, потому что он важный был. Полный стадион, люди радовались, такое удовольствие получил. (На само деле игра завершилась со счетом 1:0, и после поражения в Бельгии в первом матче (0:5), этот гол не имел никакого значения с турнирной точки зрения- Авт.)

Мне Леонид Истрати помог выбраться за границу. Сначала в Польшу на полгода, потом в Азербайджан. Вот и уехал на 8 лет в Баку. Моя семья до сих пор по этому городу скучает. Я рад, что мне довелось играть сначала в "Нефтчи", потом в "Бакы". Это были две сильные, хорошие команды.

- После четырех лет в "Нефтчи" не было желания поменять обстановку?

- Признаю, я очень не хотел уходить из "Нефтчи", но там перестраивали команду, пришел новый тренер, у него были другие планы. Понимаете, когда вы долгое время на одном и том-же месте, где-то ты даешь себе слабинку, где-то люди уже долго тебя зная, прощают тебе многие вещи. Не хотелось уходить куда-то в неизвестность, где о тебе не слышали и не знают. Или такой шаг надо было предпринять после хороших международных игр, ведь у меня после "Кубка Содружества" были выгодные предложения, но я тогда молодой был, не разбирался во всем этом. Поэтому, далеко не ушел, а подписал с "Бакы", также командой из столицы.

-Когда в 2009 году "Бакы" стал чемпионом, именно ваш гол стал решающим в чемпионской гонке…

- Мы боролись с "Интером" за чемпионство тогда, с минимальной разницей очков. И вот за пару туров до конца чемпионата, мы играли с "Симургом" и только в дополнительное время я забил единственный гол. На меня все накинулись тогда, так радовались, а я тогда был в самом низу и чуть не задохнулся. Мы вышли вперед в турнирной таблице и нас уже не смогли обогнать.

- Но потом начались не самые лучшие времена в "Бакы". Вас с Алексеем Савиновым отправили в дубль...

- Да, был очень неприятный момент. Вот изначально, когда немец Винфрид Шефер только пришёл в команду, он очень хвалил меня и Савинова. Но в футболе руководит бизнес. Люди хотели денег заработать, привозить своих игроков. Шефер расчищал место, а мне было неприятно, хотя я уже был возрастным игроком. Мы с командой стали чемпионами, выиграли Кубок, мы отлично работали, тренировались на максимуме. Однажды я жестко сцепился с одним его игроком на тренировке, бельгийцем. Мы как раз на одной позиции играли. На недельку отправили меня и Савинова в дубль, мы позабивали пару голов и нас вернули обратно.

- Когда после немца команду возглавил Александр Старков, вы сказали в одном интервью, что очень рады приходу специалиста, с которым можно поговорить на одном языке. В итоге вы друг друга недопоняли …

- Я не понял Старкова. Его я помнил еще с времен, когда мы с "Зимбру" обыграли "Сконто" 2:0, он тогда их тренировал. Когда он пришел в "Бакы", он только меня знал в команде. А у меня была хорошая репутация в Азербайджане, и Старков позвал меня тогда и говорит: "Вадим, давайте помогите. Нам нужно сделать команду". И потом опять встал финансовый вопрос, интерес к своим игрокам. Но он ничего не мог сделать, у меня был контракт, а в случае расторжения мне должны были выплатить компенсацию. Я ему это и в лицо сказал: "Это моя последняя команда, я заканчиваю с футболом, а пока у меня контракт - действующий".

- Мало играли при Старкове, да?

- В начале еще нормально, а потом… Но я хотел еще поиграть, я бы и до 40 лет поиграл. Вот мы поехали с командой на сборы, а ассистентом Старкова был Игорь Клесов, который сейчас в "Дачии". И он предложил такую игру – футболистов перетасовывали каждый день на тренировках по разным командам. Мы играли в футбол, и ставили плюсики тем, чья команда выигрывала, чтобы определить лучшего игрока в конце сборов. И я в свои 37 стал лучшим игроком команды. Это говорит о том, что я тренировался и был в хорошей форме. Просто люди решали свои задачи.

- С этим и связано окончание карьеры игрока?

- Конечно, хотелось бы закончить на хорошей ноте, но я доволен тем как всё сложилось. Тихо, спокойно закончил, без всяких прощальных матчей, пошел на тренерские курсы. То, что я знаю и умею, я передам ребятам. Планы на будущее большие и амбициозные. Моя главная задача как тренера - это чтобы ребята прогрессировали и росли как игроки, от каждой тренировки, от каждой игры, становились сильнее как игроки и как команда в целом, чтобы они стали лучше, чем мы были в свое время.