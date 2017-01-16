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Амиль Гамзаев не смог принести победу своей команде – ВИДЕО 16.01.2017 16:19

Баскетболист сборной Азербайджана Амиль Гамзаев провел очередной матч в чемпионате Укарины.

Как сообщает Sportbox.az, «Кремень», за который выступает Гамзаев, на своем паркете принимал «Политехник». Игра завершилась победой гостей 78:79. Амиль Гамзаев стал самым результативным на площадке, набрав 21 очко, и осуществив 8 подборов.

Вместе с тем, интересный случай произошел на последних секундах встречи. При счете 77:79 в пользу гостей, Амиль Гамзаев получил право на три штрафных броска. Но Амиля подвела точность. Реализовав лишь один бросок, Амиль упустил возможность принести своей команде победу.

Однако, надо отметить, что это очередная результативная игра Амиля за свой клуб, которую он может занести себе в актив.

Теймур Максутов

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