Борцы национальной сборной Азербайджана провели очередные схватки в рамках PRO WRESTLING LEAGUE в Индии.

Как сообщает Sportbox.az, в очередном туре команда Джабраила Гасанова (74 кг) «Мумбай Махарати» выиграла команду Марии Стадник (48 кг) «Дели Султанс» со счетом 4:3.

Оба борца сборной одержали очередные победы. Для Джабраила она оказалась четвертой, для Марии Стадник третьей. Причем лидер сборной Азербайджана снова одержала чистую победу. На этот раз Марии понадобилось чуть больше времени – 2,40 мин.

Теймур Максутов