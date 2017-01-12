Лидер сборной Азербайджана по женской борьбе Мария Стадни (48 кг) провела очередную схватку в рамках PRO WRESTLING LEAGUE, проходящего в Индии.

Как сообщает Sportbox.az, «Дели Султанс», за который и выступает Мария, потерпел третье поражение, на сей раз от «Харьяна Хаммерс» (2:5). Мария Стадник одержала одну из двух побед своей команды. Причем для этого 3-кратной призерке Олимпийских игр понадобилось всего 90 секунд. Инду Шаудхари не смогли ничего противопоставить Марии и проиграла вчистую (16:0). Это вторая чистая победа Стадник в рамках Лиги. А вот клуб Марии «Дели Султанс», напротив, потерпел три поражения в трех встречах.

Теймур Максутов