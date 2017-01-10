На Европейском юношеском олимпийском фестивале 2019 года в Баку спорстменов будут размещать в общежитиях

Вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде рассказал, где Азербайджана планирует размещать спортсменов, которые приедут на Европейский юношеский олимпийский фестиваль, который пройдет в Азербайджане в 2019 году.

Как сообщает Sportbox.az, сегодня на пресс-конференции в НОК исполняющий обязанности президента Европейских олимпийских комитетов Янез Косьянчич заявил, что именно Азербайджану доверено право на проведение данного мероприятия, на котором ожидается участие порядка 4000 спортсменов.

А, как известно, на итоговой пресс-конференции за 2016 год, министр молодежи и спорта Азад Рагимов отметил, что после проведения Исламских игр солидарности в мае этого года, Деревня атлетов, где будут размещены спортсмены, будет возвращена компании, и квартиры будут выставлены на продажу.

Как отметил Чингиз Гусейнзаде, в отличие от Евроигр или Исламских игр солидарности, на Европейском юношеском олимпийском фестивале примут участие спортсмены от 16 до 18 лет, и нет требования размещать их в 5-звездочных отелях. Более того, как правило, спортсменов размещают в студенческих общежитиях. «Как известно, глава государства дал указ по строительству общежитий для студентов ВУЗов. Они должны быть готовы к 2019 году. Если этого не будет, то найдем другие варианты, и разместим их в лагерях или на базах».

Теймур Максутов