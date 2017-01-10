Чингиз Гусейназде: «Интигаму Заирову хотят дать серебро Лондонской Олимпиады 2012 года, но после перепроверки допинг-пробы ее могут отнять»

Вице-президент Национального Олимпийского Комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде высказал свое мнение в связи с возможностью получения серебряной медали тяжелоатлетом Интигамом Заировым.

Как сообщает Sportbox.az, Чингиз Гусейнзаде отметил, что НОК ожидает окончания расследования. «Из-за дисквалификации 4 атлетов в весовой категории до 94 кг, Интигам ЗАиров поднялся на 2 место, и он может получить серебро Олимпиады. Но дело в том, что сейчас допинг-пробы самого Интигама также перепроверяются. И есть вероятность, что будут аннулированы и его результаты, и тогда его медаль снова отберут. Поэтому надо дождаться принятия окончательного решения со стороны МОК.

Будет ли ему вручена денежная премия, если он будет официально признан серебряным призером Лондона? Этот вопрос будет рассмотрен после принятия окончательного решения. Также надо понимать, что это не медаль, которая завоевана на соревновании.

Что касается Виталия Рагимова, то никто не собирается отнимать у него награды и денежные премии за серебро Пекина».

Теймур Максутов