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Азер Магеррамов: «Ростислав Певцов является лучшим триатлетом Европы» 24.12.2016 19:23

Федерация триатлона Азербайджана (ATF) провела расширенное заседание Исполкома, где подвело итоги уходящего года, обсудила календарь на будущий сезон, а также наметила перспективные планы.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на Федерацию триатлона Азербайджана, в нем приняли участие вице-президент ATF Рустам Ибрагимов, Генеральный секретарь Джавад Ахундзаде, наставник молодежной сборной Лев Медведев и ряд других членом Исполкома.

Открыл заседание президент национальной Федерации Азер Магеррамов, отметивший, что 2016-й оказался богатым на события. «Это был пик спортивного года для всей мировой общественности, учитывая Олимпиаду в Рио. Отрадно, что Азербайджан был впервые представлен в триатлоне на Летних Играх. Ростислав Певцов успешно выступал на международной арене и ожидаемо завоевал лицензию в Бразилию, где занял тридцать девятое место. По ходу гонки возникла форс-мажорная ситуация, когда спортсмены попали в завал, из-за чего наш спортсмен выбыл из числа ближайших преследователей лидеров. В противном случае, у него были все шансы завершить Олимпиаду в первой двадцатке», - подчеркнул А.Магеррамов.

Также глава ATF заметил, что сборная Азербайджана в этом году добилась значительного прогресса. «Ростислав Певцов является лучшим триатлетом Европы, о чем свидетельствует и континентальный рейтинг. А в мировой табели о рангах он стабильно находится на подходе к первой десятке. Медали на двух Кубка мира, серебро чемпионата Европы, победа на Кубке Европы говорят о том, что Ростислав продолжает профессионально расти. Одновременно Ксения Левковская в уходящем году выиграла бронзу Кубка Европы, а в континентальном рейтинге она идет на четырнадцатой позиции, что также отрадно», - подчеркнул А.Магеррамов.

Он выделил и прогресс перспективной Дарины Москаленко, которая в этом году выиграла медали на двух Кубках Европы среди юниоров, а со следующего года попробует себя на взрослом уровне.

Далее А.Магеррамов отметил тесное сотрудничество Федерации с Министерством молодежи и спорта и Национальным Олимпийским Комитетом по всем насущным вопросам.

Говоря о перспективных планах надо отметить предстоящий четырехлетний цикл, который будет венчать Олимпиада-2020 в Токио. Квалификационные турниры за право попасть на Игры начнутся в 2018-м, поэтому у триатлетов есть время для подготовки к предстоящим испытанием. Вместе с тем, национальная Федерация рассчитывает быть представленной на Летних Играх-2020 двумя атлетами. Работа в этом направлении уже начата.

Также важным аспектом является дальнейшая работа с молодежной командой с прицелом подготовки спортсменов к выступлению в первой сборной.

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