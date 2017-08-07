Соперник агдамского «Карабаха» по раунду плей-офф Лиги чемпионов «Копенгаген» в 4-ом туре датской Суперлиги потерпел поражение.

Как сообщает 1news.az, проиграл «Копенгаген» своему главному сопернику - «Брондбю». Причем единственный гол был забит на последней минуте основного времени матча.

1news.az уже писал о не стабильном выступлении «Копенгагена» в новом сезона. За четыре матча в чемпионате, соперник «Карабаха» одержал лишь одну победу, дважды сыграл вничью, и один раз проиграл. Более того, в Лиге чемпионов «Копенгаген» также в двух из четырех матчей проиграл, по разу «Жилине» и «Вардару».

Датчане пока явно находятся не в оптимальных кондициях. Другое дело, не в идеальной форме сейчас и сам «Карабах». В прошлом сезоне команда в это время смотрелась куда лучше.

Теймур Максутов