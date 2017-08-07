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Футбол

Жозе Моуринью: «МЮ» может побороться за Гарета Бейла» 07.08.2017 20:42

На пресс-конференции перед Суперкубком УЕФА в Скопье главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопросы журналистов.

Португалец высказался о возможном трансфере Гарета Бейла на «Олд Траффорд», а также предположил, что жара, которая стоит сейчас в столице Македонии, сыграет на руку «Реалу».

«Многое относительно Бэйла станет ясно завтра», - сказал Моуринью. - Если он сыграет, то это будет лучшим подтверждением того, что он нужен «Реалу». Тогда, думаю, тема будет закрыта. Но если он действительно не входит в планы «Реала», то мы готовы побороться за него с другими клубами.

Я по-прежнему убежден, что выиграть Лигу Европы очень сложно, потому что приходится много играть, много летать, и ещё играть внутренний чемпионат. При этом есть проблемы с мотивацией, ведь Лига Европы - это не «Эльдорадо» для футболистов. Разница между Лигой Европы и Лигой чемпионов – только в качестве.

В Мадриде другие условия погоды, там почти постоянно настоящая жара. Соперник более адаптирован к такому зною. Но нам ничего не остается, кроме как сыграть свою игру и наслаждаться моментом».

Также Моуринью рассказал, что Маркос Рохо, Люк Шоу и Эшли Янг не примут участие в завтрашнем матче из-за травм. Так же неясно сыграет ли новичок команды Неманья Матич,

Фарида Расулова, Скопье.

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