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Футбол

Криштиану Роналду: «У меня никогда не было проблем в Англии, поэтому я хотел бы вернуться туда» 05.08.2017 11:06

Как известно, нападающий «Реала» Криштиану Роналду предстал перед судом по делу об уклонении от налогов.

Напомним, что дело было инициировано на основании иска прокуратуры Мадрида, которая обвиняет футболиста в совершении нескольких налоговых преступлений с 2011 по 2014 годы. Роналду подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,7 миллиона евро.

На судебном заседании 31 июля португалец отметил, что когда он играл в Англии, у него не было проблем с налогами:

«У меня никогда не было проблем в Англии, поэтому я хотел бы вернуться туда. Помню, что там мне объяснили, как всё работает.

Когда я прибыл в Манчестер будучи 18-летним парнем, мне рассказали, какие нужно использовать налоговые механизмы. В Испании же просто сказали платить побольше, чтобы не было проблем».

Отметим, что Криштиану полностью отрицает свою вину и усилил команду юристов. В случае, если стороны не придут к консенсусу и вина Роналду будет доказана, ему грозит 28 млн. евро штрафа или 7 лет тюрьмы.

Напомним, что Криштиану Роналду с 2003 по 2009 год выступал за английский «Манчестер Юнайтед», откуда он перешёл в мадридский «Реал».

Фарида Расулова

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