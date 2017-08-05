Самый дорогой трансфер в истории футбола Неймар сегодня был представлен болельщикам на «Парк де Пренс» - домашнем стадионе «ПСЖ».

25-летний бразилец прошелся возле трибун в преддверии матча 1-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» – «Амьен». Болельщики скандировали имя Неймара, встретив своего новичка бурными аплодисментами.

Напомним, что Неймар не принял участие в этой игре, так как Лига 1 еще не получила международный трансферный сертификат игрока от «Барселоны». Бразилец дебютирует в составе парижан 13 августа в матче 2-го тура против «Генгама».

Фарида Расулова