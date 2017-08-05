В громком трансфере Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн. евро частенько фигурировало имя отца звёздного бразильца - Неймара да Силвы старшего.

Одни источники утверждали, что он уговаривал сына не уходить из каталонской команды, другие же, напротив, предполагали, что в решении нападающего немаловажную роль сыграло давление отца.

Неймар в своём прощальном обращении к каталонским болельщикам отметил, что пошёл против отца во второй раз в жизни, что свидетельствует о том, что старший Неймар всё-таки был против перехода сына в «ПСЖ». Однако сам да Силва разъяснил ситуацию следующим образом:

«Мне не заплатили бонус в размере 26 миллионов евро за продление Неймара контракта с клубом, и я ничего не смог с этим поделать, не заниматься же мне шантажом. После этого «Барселона» потеряла мою поддержку, и я перестал уговаривать сына остаться в Испании. Они очень хотели, чтобы я уговорил его, но после такого отношения ко мне со стороны руководства…

Пункт о бонусе был частью контракта, именно благодаря ему была увеличена сумма отступных — этот момент мы проговаривали. Но если люди не уважают договоренности, тогда то, что написано, мне не указ», — заявил Неймар-старший.

Фарида Расулова