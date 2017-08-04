Итальянский «Милан» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы обыграл «Крайова» (2:0), и прошел в раунд плей-офф.

Как сообщает 1news.az, голы забили Бонавентура и Куртоне.

Встречу против румынского клуба на стадионе «Сан-Сиро» посетили 65 763 болельщика. Это новый рекорд для квалификационного раунда Лиги Европы.

Предыдущее достижение было установлено на ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы в 2015 году. Тогда матч между дортмундской «Боруссией» и «Вольфсбергом» (5:0) на «Сигнал Идуна Парк» посетили 65 190 зрителей.

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Теймур Максутов