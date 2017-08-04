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Футбол

Саркози обвиняют в коррупции при продвижении заявки Катара на ЧМ по футболу 04.08.2017 11:40

Французская прокуратура начала расследование в отношении бывшего президента страны Николя Саркози.

Как пишет агентство Интерфакс со ссылкой на International Busines Times, Саркози подозревают в том, что он мог быть причастен к продвижению за вознаграждение заявки Катара на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.

СМИ напоминают, что Франция в 2010 году активно поддерживала Катар в том, чтобы он получил право на проведение футбольного первенства.

Следователи намерены изучить сделки, связанные с французскими активами, которые приобрели власти Катара.

Согласно одной из версий, Саркози мог получить взятку, когда катарский фонд получил долю в парижском футбольном клубе «Пари Сен Жермен» (ПСЖ) в 2011 году. Сделку тогда оценивали в 50 млн евро. Как отмечается в публикации, Саркози оказывал поддержку катарской компании Qatari Diar, стремившейся в 2010 году получить долю – 5% - во французской Veoliain.

Ранее сообщалось, что Саркози предстанет перед судом по подозрению в финансовых махинациях в ходе президентской кампании в 2012 году. Как установило следствие, Саркози и его партия «Союз за народное движение» (СНД) значительно превысили установленный лимит средств в 22,5 млн евро, выделяемых на кампанию.

По данным следствия, в эту кампанию было вложено до 42,8 млн евро. Следствие полагает, что при помощи поддельных счетов-фактур штаб Саркози скрывал часть доходов на президентскую кампанию, и сделано это было, предположительно, через пиар-агентство «Бигмалион», работавшее на партию СНД и предвыборную кампанию экс-президента Франции.

1news.az

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