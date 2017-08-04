Трансфер Неймара в «ПСЖ», как известно, состоялся за рекордные 222 млн. евро.

Этот факт вполне обосновано повлёк за собой множество разговоров о финансовом фэйр-плей, который, как считают многие, был нарушен французами. В СМИ просочилась информация о том, что парижане собираются продать игроков на сумму 110 миллионов, чтобы не подвергнуться санкциям УЕФА.

Однако президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что его не беспокоят публикации СМИ о проблемах, которые могут возникнуть у клуба после перехода Неймара:

«Мне плевать, что пишут журналисты. Те, кто говорят о финансовом фэйр-плей, просто попейте кофе. У нас нет никаких сложностей с финансовым фэйр-плей. Мы провели абсолютно прозрачный трансфер, а Неймар переехал к нам не из-за денег, ведь в других клубах он мог бы получать гораздо больше», - сказал Аль-Хелаифи на пресс-конференции.

Напомним, что контракт парижского клуба с бразильским нападающим рассчитан на 5 лет, при зарплате 30 млн. евро в год.

Фарида Расулова