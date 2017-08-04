Президент «ПСЖ»: «Те, кто говорят о финансовом фэйр-плей, просто попейте кофе»

«Милан» против «Шкендии», «Панатинаикос» против «Атлетика» и другие пары плей-офф Лиги Европы

«Наполи» - «Ницца», «Селтик» - «Астана» и другие пары плей-офф Лиги чемпионов



Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов

Рекорд на «Сан-Сиро». «Милан» одержал первую домашнюю победу после возвращения в еврокубки - ФОТО - ВИДЕО

Саркози обвиняют в коррупции при продвижении заявки Катара на ЧМ по футболу

«ПСЖ» объявил о подписании контракта с Неймаром



«ПСЖ» официально объявил о переходе нападающего Неймара, предыдущим клубом

Тренер «Панатинаикоса»: «Преимущество на нашей стороне»