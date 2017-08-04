Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает 1news.az, наряду с «Карабахом» который сыграет с датским «Копенгагеном», своих соперников узнали и остальные клубы.

Таким образом, в раунде плей-офф между собой сыграют следующие пары:

Путь чемпионов

«Карабах» – «Копенгаген»

АПОЭЛ – «Славия» Прага

«Олимпиакос» – «Риека»

«Селтик» – «Астана»

«Хапоэль» Беер-Шева – «Марибор»

Путь представителей лиг

«Истанбул» – «Севилья»

«Янг Бойз» – ЦСКА

«Наполи» – «Ницца»

«Хоффенхайм» – «Ливерпуль»

«Спортинг» – «Стяуа»

Первые матчи состоятся 15/16 августа, ответные запланированы на 22/23 августа.

Теймур Максутов