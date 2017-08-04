Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Как сообщает 1news.az, наряду с «Карабахом» который сыграет с датским «Копенгагеном», своих соперников узнали и остальные клубы.
Таким образом, в раунде плей-офф между собой сыграют следующие пары:
Путь чемпионов
«Карабах» – «Копенгаген»
АПОЭЛ – «Славия» Прага
«Олимпиакос» – «Риека»
«Селтик» – «Астана»
«Хапоэль» Беер-Шева – «Марибор»
Путь представителей лиг
«Истанбул» – «Севилья»
«Янг Бойз» – ЦСКА
«Наполи» – «Ницца»
«Хоффенхайм» – «Ливерпуль»
«Спортинг» – «Стяуа»
Первые матчи состоятся 15/16 августа, ответные запланированы на 22/23 августа.
Теймур Максутов