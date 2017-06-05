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Футбол

«Ювентус» впервые в истории заработал более 100 миллионов евро в Лиге чемпионов 05.06.2017 02:20

Туринский «Ювентус» заработал 109 миллионов евро за выступление в Лиге чемпионов в сезоне-2016/2017.

Об этом сообщает Football Italia.

Итальянский клуб получил больше всех в этом розыгрыше турнира. Мадридский «Реал», выигравший Лигу чемпионов, заработал 80,9 миллиона. «Ювентус» стал первым клубом в истории соревнования, который пересек отметку в 100 миллионов евро.

Такой доход стал возможен благодаря распределению средств между странами. «Старая синьора» делила все деньги, полученные от продажи прав на телетрансляции, лишь с «Наполи», который вылетел на стадии 1/8 финала. Испанию в этом сезоне четыре клуба, которые распределили средства между собой.

3 июня «Ювентус» на стадионе «Миллениум» в Кардиффе (Уэльс) проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:4. В составе победителей дублем отметился нападающий Криштиану Роналду, еще по одному голу на счету полузащитников Карлоса Касемиро и Марко Асенсио. Туринцы ответили голом Марио Манджукича.

Этот финал стал для «Старой синьоры» пятым проигранным подряд.

Lenta.Ru

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