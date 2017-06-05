Нападающий «Барселоны» Лионель Месси решительно настроен переманить в каталонский клуб своего напарника по сборной Аргентины.

На данный момент выступающий за «ПСЖ» Анхель ди Мария является одной из главных трансферных целей руководства испанской команды и нового наставника «сине-гранатовых» Эрнесто Вальверде. Французские СМИ сообщают, что к переговорам подключили и Месси, с которым у Анхеля дружеские отношения.

Данному вопросу придаёт некую щекотливость тот факт, что 29-летний полузащитник с 2010 по 2014 год выступал за мадридский «Реал» - заклятых соперников «Барселоны».

Отметим, что у Ди Марии имеется действующий контракт с «ПСЖ», который рассчитан до лета 2019 года.

Фарида Расулова