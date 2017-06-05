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Футбол

«Манчестер Юнайтед» назвал сумму, за которую продаст Давида Де Хеа в «Реал» 05.06.2017 13:40

Ранее, по информации различных источников сообщалось, что голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, скорее всего, покинет стан «красных дьяволов» уже этим летом.

Напомним, что 2 года назад сделка между «Реалом» и «МЮ» по Де Хеа сорвалась из-за того, что стороны не успели подписать необходимые документы до закрытия трансферного окна. Тогда испанец заключил с «Юнайтед» новый контракт, от которого сейчас остается два полных года с опцией продления еще на 12 месяцев.

В этом году «Реал» снова  попытался приобрести Давида, на что получил немедленный и решительный отказ от английского гранда - «Манчестер Юнайтед» отверг предложение «бланкос» в 60 миллионов фунтов. На этот раз «МЮ» занял принципиально иную позицию, и отпускать своего основного голкипера в Мадрид не намерен.  

Однако теперь поступила информация о том, что «Юнайтед» готов отпустить Давида Де Хеа в мадридский «Реал» за 80 млн. фунтов. В случае удачного завершения сделки, этот трансфер голкипера станет самым дорогим в истории для игрока данного амплуа.

Отметим, что «Реал» планирует сбить цену на Давида, включив в сделку Альваро Морату или Рафаэля Варана.

Также отметим, что трансфер Де Хеа, который не пропустил ни одного гола в 14-ти из 32-ух матчей АПЛ в этом сезоне, оценивается в 75 млн. евро.

Фарида Расулова

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