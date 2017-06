Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» обратилась к мадридскому «Реалу», который выиграл у туринского «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум» и завершилась со счётом 4:1 в пользу испанского клуба. «Реал» победил в Лиге чемпионов во второй раз подряд.

«Реал», увидимся в Суперкубке УЕФА!» — гласит запись, размещённая на официальной странице «МЮ» в социальной сети «Твиттер».

