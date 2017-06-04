«Реал» разгромил туринский «Ювентус» в финале Лиги чемпионов.
Встреча завершилась со счетом 4:1.
Мадридский клуб победил в турнире во второй раз подряд, став чемпионом в 12-й раз.
Встреча проходила в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум».
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Источник: Gazeta.Ru, Чемпионат, dailymail
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