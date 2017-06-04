Президент «Реала» Флорентино Перес после победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов сообщил, что клуб обязательно сохранит главного тренера Зинедина Зидана, контракт с которым истекает в 2018 году.

«Зидан может остаться в «Реале» до конца своей жизни, - передает 1news.az со ссылкой на «Чемпионат» слова Переса. - Каждый фанат «Реала» благодарен ему. Он сделал команду талантливее, когда перешел сюда в 2001 году. Тогда он был лучшим игроком в мире, а сейчас — лучшим тренером. Он работает на этом посту всего 17 месяцев, но сделал все, что требовалось».

Мурад Ахундов