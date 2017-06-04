Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал поражение от «Реала» (1:4) в финале Лиги чемпионов.

«У меня остался один год по контракту, а это значит, что у меня будет еще один шанс выиграть Лигу чемпионов, - передает 1news.az со ссылкой на «Чемпионат» слова Буффона. - Пожалуй, можно согласиться с тем, что «Ювентусу» будет трудно выступить лучше, чем в этом году, потому что в этом сезоне мы могли сделать что-то действительно невероятное. К сожалению, мы не справились».

Отметим, что Буффон стал вторым в списке самых возрастных финалистов Лиги чемпионов.

Мурад Ахундов