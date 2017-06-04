Бразильский защитник "Реала" Марсело побрил налысо своего партнера по команде и соотечественника Каземиро после победы над "Ювентусом" в финале Лиги чемпионов.

До этого Каземиро пообещал побрить голову в случае победы в турнире, и сдержал слово.

Бразильский полузащитник забил победный гол в ворота "Юве" дальним ударом во втором тайме. "Реал" победил со счетом 4:1. Кроме Каземиров в составе мадридцев отличились Криштиану Роналду (дважды) и Марко Асенсио. Единственный гол "Ювентуса" забил Марио Манджукич.

РИА Новости