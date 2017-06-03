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Футбол

«Ювентус» — «Реал»: букмекеры оценили шансы команд на победу в финале Лиги чемпионов 03.06.2017 12:59

Сегодня в финале Лиги чемпионов встретятся итальянский «Ювентус» и испанский «Реал».

Как сообщает championat, букмекеры отдают минимальное предпочтение «Реалу» и предлагают поставить на победу испанского клуба за 2.79. Шансы «Ювентуса» на победу оценены коэффициентом 2.93. Поставить на ничью после 90 минут можно за 3.07.

По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.31, а на ТМ 2,5 гола — за 1.69.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.92. Самые вероятные авторы голов — Криштиану Роналду (2.26) и Гонсало Игуаин (2.61).

Коэффициент на итоговую победу «Реала» — 1.90, а на победу «Ювентуса» — 1.96.

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