Сегодня всё внимание футбольных болельщиков по всему миру будет приковано к столице Уэльса, городу Кардиффу, где состоится главное событие европейского клубного футбола – финал Лиги чемпионов.

В решающей встрече за Кубок схлестнутся две амбициозные, титулованные и, без преувеличения, великие команды – туринский «Ювентус» и мадридский «Реал».

В преддверии финала, давайте вспомним все, что нам надо знать о предстоящем матче.

Место встречи.

Национальный стадион Кардиффа - «Миллениум» - впервые примет финал Лиги чемпионов УЕФА. Стадион, вместимость которого составляет 74 500 зрителей, в начале 2000 года на несколько лет стал отличной заменой перестраивавшемуся тогда «Уэмбли». Здесь неоднократно проводились финалы Кубка Англии.

«Миллениум» является второй по величине крытой ареной в мире, так как оснащен раздвижной крышей, которая выдвигается и убирается в течение 20 минут.

А судьи кто?

В нашем случае данный вопрос совсем не риторический. Главный матч Лиги чемпионов 2017 года доверили немецкой бригаде во главе с Феликсом Брыхом. Брых начал судейскую карьеру в Бундеслиге в 2004 году, а три года спустя получил международную категорию.

Немец слывёт довольно жёстким, но внимательным арбитром, поэтому «нырки» и симуляции сегодня едва ли будут оставаться безнаказанными.

Команды

И «Реал», и «Ювентус» пришли к финалу Лиги чемпионов без потерь, да ещё и в приподнятом состоянии духа. Итальянцы опять не имели равных в Серии А, причём уже третий сезон подряд, а испанцам наконец-то удалось обойти своих извечных соперников из «Барселоны», и выиграть национальное первенство впервые за последние 5 лет. Лазарет у обоих коллективов практически пуст.

Примечательно, что когда «Реал» и «Ювентус» играли между собой в последний раз, а было это в полуфинале сезона 2014/2015, туринцы вырвали у «бланкос» путёвку в финал, где проиграли как раз каталонской команде.

К слову о проигранных финалах. Здесь «Ювентус» абсолютный рекордсмен, хотя подобный рекорд – это самое горькое, чем можно похвастать. «Чёрно-белые» проигрывали в финале Лиги чемпионов целых 6 раз! Причём, в 98-ом году – четвёртое по счёту «финальное поражение» в ЛЧ им нанесли как раз мадридисты.

В случае с «Реалом» всё с точностью наоборот. Во-первых, «бланкос» побеждали в 11-ти финальных матчах Лиги чемпионов из сыгранных 15-ти, а во-вторых, команда в шаге от того, чтобы стать первыми в истории ЛЧ, кому удалось выиграть турнир два года подряд.

Составы на финал:

«Ювентус»: Буффон, Барзагли, Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Алвес, Пьянич, Манджукич, Дибала, Хедира, Игуаин

«Реал»: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Иско, Модрич, Роналду, Бензема.

Главная драма

Никто не станет спорить с тем, что главной драмой предстоящего финала является история Джанлуиджи Буффона. К слову, в составе «Юве» он единственный, кто играл в памятном финале 2003 года против «Милана». Это был потрясающий матч, причём потряс он Буффона основательно – вратарь долго не мог оклематься после проигранной тогда серии пенальти, и ему даже пришлось прибегнуть к помощи психолога. И вот, 14 лет спустя Буффон снова на расстоянии вытянутой руки от Кубка Лиги чемпионов, но дотянется ли?

Нет, великого итальянского голкипера не надо жалеть – это превосходный футболист, чемпион мира, у него множество титулов в Серии А, но именно он стал главным героем проникновенных заголовков для новостных таблоидов. Всё дело в том, что в арсенале трофеев Джиджи нет одного из самых важных – медали победителя Лиги чемпионов. Про «Золотой мяч» и вовсе не стоит упоминать всуе, когда речь идёт о голкипере, но и этой почётной награды у итальянца нет.

Спортивной общественности всё это кажется величайшей несправедливостью, учитывая масштаб личности Буффона и его футбольные заслуги.

Что ж, здесь поспорить сложно. Всё это, действительно, было бы прекрасной сказкой, одной из тех, которые мы будем пересказывать своим детям, как очевидцы удивительных событий. Но как оно сложится на самом деле? «Реал» находится на пике своей формы с потрясающими футболистами на каждом квадратном сантиметре поля. У «Ювентуса», помимо сверхмотивированного и опытного голкипера должны сработать, как единый механизм ещё 10 полевых игроков, а с такой слаженной работой, особенно в финальных матчах у этой команды, как мы уже знаем, большие трудности.

Так что же мы увидим через несколько часов – сбывшуюся сказку Джанлуиджи Буффона или исторический 12-й титул мадридского «Реала»? Ждать ответов на эти вопросы осталось совсем недолго.

Фарида Расулова