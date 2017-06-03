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Футбол

Джанлуиджи Буффон: «Надеюсь, у этой сказки будет счастливый конец» 03.06.2017 17:32

Сегодня в столице Уэльса, городе Кардифф состоится главное событие европейского клубного футбола – финал Лиги чемпионов, где встретятся туринский «Ювентус» и мадридский «Реал».

В преддверии главного матча еврокубкового сезона, своими мыслями поделился голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон:

«Очень много разговоров вокруг, и это нормально. Многие говорят о нашей победе, и мы верим в свои силы, но не расслабляемся. «Реал» привык побеждать в финалах, а мы уступили уже в нескольких решающих встречах в разное время. Сегодняшний шанс используем, чтобы переписать эту грустную для нас историю.

Нет, мне не снились Роналду и Бензема. Тогда бы мне должны были сниться и другие футболисты «Реала», которые будут угрожать моим воротам. Не хватило бы одной ночи на столько снов. «Юве» верит в себя, в победу.

Было бы здорово выиграть «Золотой мяч», но победа в Лиге чемпионов важнее. Я много сделал для клуба, и получил взамен ещё больше. Надеюсь, что у этой сказки будет счастливый конец».  

Фарида Расулова

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