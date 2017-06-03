В преддверии финального матча главного клубного турнира по футболу – Лиги чемпионов, который состоится сегодня в Кардиффе между итальянским «Ювентусом» и испанским «Реалом», футбольные знаменитости делают свои прогнозы и высказывают мнения.

Андрей Шевченко, выигравший ЛЧ в 2003 году в составе «Милана», а ныне тренирующий сборную Украины, рассказал какой команде он отдаёт своё предпочтение:

«Конечно, я буду смотреть финал Лиги чемпионов, это однозначно. Уже несколько раз спрашивали - за кого я буду болеть сегодня. Такой великий футболист, как Буффон, должен выиграть Лигу чемпионов. Поэтому болеть, наверное, буду больше за «Ювентус», — заявил Шевченко.

Фарида Расулова