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Футбол

Андрей Шевченко: «Такой великий футболист, как Буффон, должен выиграть ЛЧ» 03.06.2017 16:20

В преддверии финального матча главного клубного турнира по футболу – Лиги чемпионов, который состоится сегодня в Кардиффе между итальянским «Ювентусом» и испанским «Реалом», футбольные знаменитости делают свои прогнозы и высказывают мнения.

Андрей Шевченко, выигравший ЛЧ в 2003 году в составе «Милана», а ныне тренирующий сборную Украины, рассказал какой команде он отдаёт своё предпочтение:

 «Конечно, я буду смотреть финал Лиги чемпионов, это однозначно. Уже несколько раз спрашивали - за кого я буду болеть сегодня. Такой великий футболист, как Буффон, должен выиграть Лигу чемпионов.  Поэтому болеть, наверное, буду больше за «Ювентус», — заявил Шевченко.

Фарида Расулова

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