Сегодня в столице Уэльса, городе Кардифф состоится главное событие европейского клубного футбола – финал Лиги чемпионов, где встретятся туринский «Ювентус» и мадридский «Реал».

В преддверии главного матча еврокубкового сезона, своими мыслями поделился голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон:

«Очень много разговоров вокруг, и это нормально. Многие говорят о нашей победе, и мы верим в свои силы, но не расслабляемся. «Реал» привык побеждать в финалах, а мы уступили уже в нескольких решающих встречах в разное время. Сегодняшний шанс используем, чтобы переписать эту грустную для нас историю.

Нет, мне не снились Роналду и Бензема. Тогда бы мне должны были сниться и другие футболисты «Реала», которые будут угрожать моим воротам. Не хватило бы одной ночи на столько снов. «Юве» верит в себя, в победу».

Фарида Расулова