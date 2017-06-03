USD1.7021
EUR1.9097
RUB0.0302
Brent50.26
WTI47.95
Золото2 152.90
S&P 500 Index2 430.06
Nikkei 22520 223.07
Футбол

Криштиану Роналду: «Мы хотим войти в историю, и стать первой командой, которая выигрывала Лигу чемпионов два года подряд» 03.06.2017 14:44

Сегодня в Кардиффе состоится главное событие европейского клубного футбола – финал Лиги чемпионов, где встретятся туринский «Ювентус» и мадридский «Реал».

В преддверии матча, который решит судьбу Кубка, своими мыслями поделился лидер «бланкос» Криштиану Роналду:

«Ювентус» - очень серьёзный соперник, они неслучайно играют против нас в финале. Матч будет очень трудным, ведь шансы в финальных встречах всегда 50 на 50.

Для игроков «Реала» есть одна главная цель – победить. Мы хотим войти в историю, и стать первой командой, которая выигрывала Лигу чемпионов два года подряд. Это наша главная амбиция, это то, к чему мы стремимся всем сердцем. Скрестите пальцы за нас».

Фарида Расулова

504количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
«Культуру - в массы»: как маскоты Исламских игр подверглись «нападению» в центре Баку - ФОТОАзербайджан выразил протест компании Booking.comПрокомментированы обвинения водителя BakuBus в совершении ДТП со смертельным исходомЗавтра будет ограничено движение в центре Баку - КАРТАRed Bull Racing vs Карабахский скакун: история, которая продолжается – ФОТО - ВИДЕОВ Азербайджане начало функционировать посольство ПеруАзербайджан улучшил позиции в Глобальном рейтинге мира – ФОТООтвет Макрона Трампу: «Давайте сделаем нашу планету снова великой» - ВИДЕОНовак Джокович замахнулся ракеткой на судью во время игры – ВИДЕОСчастье в глазах: как порадовали воспитанников шелтера в Международный день защиты детей – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

3 июня15:07 Арестован еще один подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере14:44 Криштиану Роналду: «Мы хотим войти в историю, и стать первой командой, которая выигрывала Лигу чемпионов два года подряд»14:25 В иранском городе Шираз число пострадавших при взрыве выросло до 37 человек - ОБНОВЛЕНО14:00 В воскресенье температура воздуха в Азербайджане поднимется до +33 градусов13:45 Новак Джокович замахнулся ракеткой на судью во время игры – ВИДЕО13:20 Евросоюз планирует выделить Киеву миллионы евро на восстановление Донбасса13:08 Организации российских соотечественников в Азербайджане просят Владимира Путина помочь в деле ВАК13:05 ВС Армении нарушили режим прекращения огня 112 раз за сутки12:59 «Ювентус» — «Реал»: букмекеры оценили шансы команд на победу в финале Лиги чемпионов12:32 Пярвин Абиева: «Пока я жива, Саида Султан не станет обладательницей машины…»12:16 Главы МИД Азербайджана и Коста-Рики обсудили двусторонние отношения12:00 В России задержан гражданин Азербайджана, бывший в составе преступной группировки11:55 Скандал продолжается: Саида Султан убрала из «Maşın» шоу Пярвин Абиеву – ВИДЕО11:32 Мэттис ответил на вопрос о возможности превентивного удара по КНДР11:00 Рак мозга можно предсказать за пять лет до его проявления