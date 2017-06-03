Сегодня в Кардиффе состоится главное событие европейского клубного футбола – финал Лиги чемпионов, где встретятся туринский «Ювентус» и мадридский «Реал».

В преддверии матча, который решит судьбу Кубка, своими мыслями поделился лидер «бланкос» Криштиану Роналду:

«Ювентус» - очень серьёзный соперник, они неслучайно играют против нас в финале. Матч будет очень трудным, ведь шансы в финальных встречах всегда 50 на 50.

Для игроков «Реала» есть одна главная цель – победить. Мы хотим войти в историю, и стать первой командой, которая выигрывала Лигу чемпионов два года подряд. Это наша главная амбиция, это то, к чему мы стремимся всем сердцем. Скрестите пальцы за нас».

Фарида Расулова