Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси станет владельцем довольно необычного для футболиста бизнеса.

Лионель собирается открыть парк развлечений, который будет носить название «Messi Experience Park».

Местоположение парка далековато и от родины аргентинца, и от его постоянного места проживания – Испании. «Messi Experience Park» откроется в 2019 году в городе Нанкин на Юго-востоке Китая.

На территории парка площадью в 80 тысяч кв/м, будет свыше 20 достопримечательностей так или иначе, касающиеся Месси и его жизни.

Суперзвезда «Барселоны» принял участие в презентации, организованной китайскими инвесторами проекта Mediapro и Phoenix Group. Лионель выступил перед аудиторией, выразив благодарность за проявленный интерес, а организаторы представили слоган будущего парка – «Окунитесь во вселенную Месси».

Фарида Расулова