Развязка эпопеи с переходом французского форварда «Атлетико» в «Манчестер Юнайтед», судя по всему, откладывается на неопределённый срок.

Как известно, ещё несколько дней назад Гризманн, по сообщению ряда европейских СМИ, определился с новым клубом – представители француза обсудили с «красными дьяволами» последние условия контракта.

Однако вчера Антуан дал понять, что остается в «Атлетико» - он опубликовал в своём твиттере собстенную фотографию в форме «матрасников», и подписал её: - «Теперь более, чем когда либо», с хэштегами «Атлетико» и «Все вместе».

Француз сделал это спустя несколько часов после распространения новости о том, что «Юнайтед» больше не считает трансфер Гризманна приоритетным.

Также стало известно, что незадолго до этого Гризманн в беседе с представителями «МЮ» по телефону сказал, что не сможет покинуть «Атлетико» из-за трансферного бана, наложенного на клуб.

Для мадридской команды запрет на регистрацию игроков остался в силе до января следующего года, а значит в случае ухода Антуана, «Атлетико» не сможет заменить его новым футболистом, просто потому что не имеет права никого подписывать. Испанские СМИ утверждают, что французский нападающий отказался покидать команду и оставлять её в таком безвыходном положении.

Напомним, что Гризманн перешел в «Атлетико» из «Реал Сосьедада» в 2015 году. В завершившемся сезоне чемпионата Испании он забил 16 голов и отдал 9 результативных передач в 36-ти матчах Примеры.

Фарида Расулова