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Футбол

Роналду: Месси — блестящий футболист 01.06.2017 04:51

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал, как относится к форварду «Барселоны» Лионелю Месси, с которым он конкурирует за звание сильнейшего футболиста мира, передает «Чемпионат».

«Мне нравится смотреть в деле всех хороших игроков, а Месси — это блестящий футболист. Конечно, я с большим удовольствием смотрю на то, как он играет. Мы с ним находимся в хороших отношениях и уважаем друг друга. Нет такого, что я прихожу к нему домой и мы вместе обедаем. Я не могу назвать его своим другом, но для меня Лионель — это коллега, а не соперник», — приводит слова Роналду Sport.es со ссылкой на Fox Sports Argentina.

Рустам Азимов

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