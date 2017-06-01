Скульптор Эммануэль Сантуш вновь оказался в центре внимания.

В первый раз в сферу интересов СМИ португалец попал пару месяцев назад, после церемонии переименования аэропорта на Мадейре в честь самого известного уроженца острова – Криштиану Роналду. Во время мероприятия, в котором принимал участие и сам нападающий «Реала» и сборной Португалии, был представлен бронзовый бюст футболиста, автором которого является Сантуш.

Скульптура стала объектом для насмешек в социальных сетях, так как мало кто смог найти сходство между ней и Криштиану, а интернет тут же заполонили различные мемы на эту тему

Позже Сантуш заявил, что потратил на изготовление скульптуры 3 недели, и сам Роналду остался доволен его работой:

«Я слышал, что скульптуру критикуют, но как можно угодить всем? Даже Иисус Христос не мог всем угодить. Это дело вкуса, и действительно важно только то, какое влияние оказала работа в итоге».

Судя по всему, у португальского ваятеля какие-то личные счёты с игроками «Реала», потому что новой "жертвой" его вдохновения стал другая звезда мадридской команды – Гарет Бейл. Сантуш создал монумент валлийского форварда в преддверии финала Лиги чемпионов в Кардиффе по заказу одной из букмекерских компаний.

На этот раз творение скульптора, конечно, больше похоже на прототип, чем в случае с Роналду, но всё-таки больше, чем Бейла этот бюст напоминает актёра Дэни Трехо.

Говорят, знаменитые футболисты замерли в ожидании, ведь никогда не знаешь, когда Эммануэль Сантуш захочет создать твою скульптуру.

Фарида Расулова