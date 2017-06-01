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Футбол

Бразильский вратарь пропустил с центра поля и уехал на такси в перерыве - ВИДЕО 01.06.2017 02:33

Бразильский голкипер Фабио Гонсалвес пропустил гол после удара с центра поля в дебютном матче за «Фигейренсе».

Об этом сообщает Globo Esporte. Видео было опубликовано на YouTube-канале CAMFWAYNE WORLD.

В эпизоде с первым голом вратарь допустил ошибку на выходе, после чего пропустил еще мяч с пенальти. В перерыве Гонсалвес покинул стадион на такси и не вернулся расположение клуба. В «Фигейренсе» расторгли контракт с 38-летним голкипером.

Встреча чемпионата Бразилии между «Фигейренсе» и «Боа» завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Lenta.Ru

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