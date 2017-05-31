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Футбол

Антуан Гризманн определился с новым клубом 31.05.2017 10:44

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн, по сообщению ряда европейских СМИ, определился с новым клубом.

Слухи о его переходе в английский «Манчестер Юнайтед» оправдались – представители француза обсудили с «красными дьяволами» последние условия контракта.

Финансовые подробности сделки пока не разглашаются, но по предварительной информации 26-летний Гризманн будет зарабатывать около 14 млн. евро в год. Теперь «Юнайтед» должен активировать опцию выкупа французского нападающего, которая составляет 100 млн. евро.

Напомним, что Гризманн перешел в «Атлетико» из «Реал Сосьедада» в 2015 году. В завершившемся сезоне чемпионата Испании он забил забил 16 голов и отдал 9 результативных передач в 36-ти матчах Примеры.

Фарида Расулова

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