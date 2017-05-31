Несколько дней назад Криштиану Роналду всколыхнул мировую общественность, опубликовав в своём Инстаграм-аккаунте очередную фотографию с возлюбленной Джорджиной Родригез.

На снимке, где пара непринуждённо позирует и улыбается, на первый взгляд нет ничего необычного, но приглядевшись можно заметить, что у начинающей модели заметно округлился животик, который футболист бережно накрыл рукой.

После этой публикации мировые СМИ задались вопросом - не хочет ли Роналду таким образом сообщить о своём скором втором отцовстве?

Мама Криштиану, активно принимающая участие в жизни своего сына, поспешила опровергнуть возникшие слухи в интервью португальскому журналу Flash:

«Вздор! Он просто положил руку на ее живот. Насколько мне известно, Криштиану и его девушка не готовятся к рождению ребенка. Я надеюсь, что у него еще будут дети. Он тоже хочет этого. У него есть деньги, чтобы их обеспечить,– ответила журналистам мама спортсмена.

Однако после сегодняшних, растиражированных европейскими изданиями, новых снимков Роналду и его подруги, едва ли у кого-то останутся сомнения в том, что Джорджина находится на довольно приличном сроке беременности.

Ф.Р.