В минувший уик-энд прошли матчи последнего 38 тура итальянской Серии А.

Как сообщает 1news.az, все внимание было приковано к Риму, где свою последнюю игру за «Рома», а возможно, и в карьере, проводил Император.

Фигура Франческо Тотти затмила саму важность матча. «Рома» для попадания напрямую в Лигу чемпионов было необходимо во что бы то ни стало побеждать «Дженоа». С поставленной задачей подопечные Спалетти справились с большим трудом. Победный мяч Перотти забил между прочим на 90-ой минуте.

Но в этот вечер это мало кого интересовало. Рим, да что там Рим, весь футбольный мир прощался с Тотти. После того, как карьеру завершили «миланские сенаторы», сыграл последний матч за «Интер» Хавьер Дзанетти, а «Ювентус» в разное время покинули Алесандро Дель Пьеро и Андреа Пирло, в Серии А остались две величины такого, а возможно, и еще большего масштаба. Вчера один из них провел последний матч за команду, которой посвятил всю карьеру, а второй оставил ему очень эмоциональное сообщение.

«Мы росли вместе. Мы встречались на поле как соперники. Мы радовались и плакали вместе. Желаю тебе всего наилучшего, Франческо. Неважно, какой будет твой дальнейший путь и чем ты будешь заниматься», – написал Джиджи Буффон в Instagram.

Да, теперь Буффон остался последним из Великих.

Что касается самого сезона Серии А, то он прошел при полной доминации «Ювентуса» над остальными клубами. По окончании сезона преимущество «Юве» над завершившей сезон второй «Ромой» составило всего лишь 4 очка, а над «Наполи» - пять. Но на деле, на протяжении сезона «Ювентус» ни на секунду не дал усомниться в своем преимуществе над остальными клубами Серии А. «Рома» и «Наполи» после спада миланских клубов уже не первый год пытаются навязать борьбу туринцам. Но с каждым годом это получается все меньше. Напротив, «Ювентус» своим выступлением в Лиге чемпионов доказал, что на сегодняшний день входит в число лучших клубов Европы.

Вместе с тем, «Рома» и «Наполи» также сделали определенный шаг вперед. Неаполитанцы и вовсе по итогам сезона стали самой результативной командой Серии А, наколотив 94 гола. Подопечные Сарри демонстрируют очень зрелищный футбол. По ходу сезона Инсинье и Мертенс, которые до этого, как правило, боролись за место на левом фланге атаки, получив возможность играть вместе, начали демонстрировать яркий футбол. Но для соперничества с «Ювентусом» и этого оказалось недостаточным.

Миланские клубы также провели сезон далеко от удачного. И если «Милан», который наконец, завершил сезон без тренерских отставок, смог занять шестое место и пробиться в Лигу Европы, то в «Интере» наблюдалась настоящая тренерская чехарда.

Уволив до начала сезона Роберто Манчини, «Интер» сделал ставку на Франк де Бура, но уже через пару туров отправил и его в отставку. Стефано Пиоли смог привести команду в порядок, и «Интер» начал побеждать. Но в один миг команда расклеилась, и выдала длинную серию без побед. Как следствие, в отставку отправили и Пиоли. Каким будет «Интер» в следующем году во многом будет зависеть от выбора главного тренера.

Что касается «Милана», один из самых титулованных клубов мира спустя четыре года, смог завоевать путевку в Лигу Европы. Еще пять лет назад для «россонери» это было бы полным провалом, но сегодняшняя реальность заставляет фанатов клуба, семь раз выигрывавшего Лигу чемпионов, радоваться даже шестому месту.

Но главные события в клубе произошли под конец сезона. Закончилась эра Берлускони, клуб перешел под патронаж китайских владельцев. Новый генеральный директор «Милана» Марко Фассоне стал главным спикером клуба. Летом клуб должен серьезно усилиться, весь китайские инвесторы обещали не скупиться на трансферы. Вчера «Милан» официально подписал Матео Мусаккио из «Вильяреала». Аргентинца связывали с «россонери» еще прошлым летом, но тогда трансфер не состоялся. Сейчас в пару Романьоли, наконец, приобретен надежный защитник.

Главной трансферной целью «Милана» называют Альваро Морату, который по слухам, уже дал добро на переход. Мария Помбо – фешн-блогер и невеста испанского нападающего особенно заинтересована в переезде в модную столицу мира.

Открытием сезона несомненно является «Аталанта», которая неожиданно для всех заняла четвертое место, и обеспечила путевку в Лигу Европы. Сможет ли сохранить клуб из Бергамо состав, главный вопрос.

Теймур Максутов